Shawn Mendes se apresentou no Palco Mundo do Rock in RioRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/10/2024 14:56

Rio - Shawn Medes surpreendeu os fãs ao iniciar um discurso sobre sua sexualidade durante o show no Parque Red Rocks, no Colorado, Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (29). Emocionado e vulnerável, o cantor falou sobre o começo de sua carreira e como o assunto sempre o rodeou.

"Vocês sabem, eu era muito jovem quando eu comecei. Eu tinha 15 anos e eu meio que comecei a trabalhar muito e viajar. E foi a coisa mais linda, mas a verdade é que eu não cheguei a fazer um monte de coisas que jovens de 15 anos fazem, como descobrir partes de mim mesmo", iniciou ele.

"Desde que eu era muito jovem existe essa coisa sobre a minha sexualidade e as pessoas têm falado sobre isso por tanto tempo e eu acho meio bobo, porque acho que a minha sexualidade é uma coisa lindamente complexa e é tão difícil apenas colocar em caixas. Sempre parecia uma invasão de algo muito pessoal para mim, algo que eu estava descobrindo em mim mesmo, algo que eu ainda tinha que descobrir e ainda tenho que descobrir", segiu.

Em seguida, o cantor revelou o motivo de falar sobre sua sexualidade apenas agora. "Escrever músicas foi muito importante para mim, porque parecia um momento em que eu poderia lidar com isso de uma maneira que parecesse perto do meu coração. Só estou falando livremente agora porque eu só quero poder estar mais perto de todos com a minha verdade".

Então, Shawn abriu o coração sobre como se sente em relação a sua sexualidade e como se sente na sociedade por causa disto. "A verdade real sobre minha vida e minha sexualidade é que, cara, eu só estou descobrindo como todo mundo. Eu realmente não sei. Às vezes eu sei, outras vezes... Parece realmente assustador, porque vivemos em uma sociedade que tem muito a dizer sobre isso e estou tentando ser muito corajoso e apenas me permitir ser um humano, sentir coisas. Isso é tudo o que eu realmente quero dizer sobre isso por enquanto", finalizou.



Nas redes sociais, os fãs de Shawn Mendes enviaram mensagens de apoio ao cantor, independente de sua sexualidade. "Ei Shawn, não importa a sua sexualidade, você sempre será o melhor!", disse um perfil. "Shawn, não ligues às pessoas que distorcem o teu discurso e que não entendem nada sobre o conceito amplo de sexualidade. Seja você mesmo e não precisa falar sobre esses assuntos por pressão dos outros. Te amo de qualquer forma!", escreveu outro. "Estamos muito orgulhosos de você, Shawn", afirmou um terceiro.