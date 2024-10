Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna Biancardi

Publicado 29/10/2024 16:38

Rio- O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi segue firme, forte e os dois não se desgrudam mais. A influenciadora postou uma foto na praia ganhando um abraço do atleta, pai da sua filha Mavie, nesta terça-feira (29), e se declarou: "Amo você", escreveu.

Em pouco tempo, Bruna recebeu mensagens de amigos torcendo pelo casal. "Deus abençoe e proteja vocês sempre", disse Silvia Abravanel.

"Lindos ! Que Deus abençoe", comentou Ticiane Pinheiro. "Melhor fase! Fiquem bem pra sempre por favor!", escreveu uma seguidora.

Mais cedo, o atleta postou a foto das mãos dos dois entrelaçadas com um emoji de coração. Desde agosto o casal mora com a filha na Arábia Saudita, já que Neymar é jogador do Al-Hilal.