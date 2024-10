Dr Rey - reprodução Instagram

Dr Reyreprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 16:25 | Atualizado 29/10/2024 16:41

Rio - Nesta terça-feira (29), o cirurgião plástico Dr. Rey comentou a polêmica com Patrícia Abravanel, ocorrida durante sua recente participação no "Programa Silvio Santos". No domingo (27), durante o quadro "Jogo das 3 Pistas", Dr. Rey gerou incômodo com alguns comentários e aproximações físicas em relação à apresentadora. Em resposta às críticas que recebeu, ele pediu desculpas e afirmou que dificilmente voltará a aparecer na televisão brasileira.

“Quando a gente faz programa assim, a gente tem que dar IBOPE então eu criei aquela personagem boba que eu sempre tive na televisão brasileira, que hoje está fora de estilo”, disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.Em seu pronunciamento, Dr. Rey, de 64 anos, enfatizou que suas ações refletem uma geração diferente e que sua intenção era apenas animar o programa. "Tenho 64 [anos] e venho de outra geração. Eu faço aquela brincadeira boba que eu sempre fiz e a Patrícia me conhece, todo mundo sabe que o Rey é brincalhão, mas é só pra tentar dar um pouquinho de IBOPE nos programas”, afirmou.Ele também aproveitou o vídeo para se desculpar com Patrícia e seu marido, Fábio Faria, reforçando o carinho que sente pela apresentadora. “A personagem que eu criei eu aprendi pela alegria do Silvio Santos e amo ele demais, faleceu, mas espero que não ofendi ninguém, é só brincadeira boba e na verdade foi a última vez na televisão brasileira provavelmente não voltarei, mas amo vocês demais, amei minha pátria, amo vocês”.No programa do último domingo (27), Dr. Rey e o humorista Tiago Barnabé, conhecido pela personagem "Narcisa", participaram do "Jogo das 3 Pistas". Em alguns momentos, Rey se aproximou fisicamente de Patrícia Abravanel, o que gerou desconforto perceptível para a apresentadora e comentários de reprovação por parte do humorista. Durante uma dessas interações, Tiago interrompeu Rey com um comentário incisivo: “Pelo amor de Deus!” e chegou a afastá-lo fisicamente da apresentadora.Dr. Rey também falou sobre sua luta contra o câncer. Ele explicou que seu retorno ao Brasil visava comunicar ao público sua batalha e vitória parcial contra a doença, que tem alta chance de recorrência. “A razão principal [do retorno] é porque eu queria comunicar com o Brasil que eu tive câncer muito ruim, que tem 90% de chance de voltar, porém que está em remissão agora. Terminei a última quimioterapia há dois meses”, relatou.Ainda durante o vídeo, ele agradeceu a oportunidade de participar dos programas de Patrícia Abravanel e Danilo Gentili, mas declarou que, após os eventos do último domingo, suas participações na TV brasileira chegaram ao fim. “Na verdade, foi a última vez na televisão brasileira. Provavelmente, não voltarei”, concluiu Dr. Rey, reafirmando seu afeto pelo país e pelos amigos que fez durante a carreira.