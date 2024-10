Helena Ranaldi e o marido Daniel Alvim - Araújo / Agnews

Helena Ranaldi e o marido Daniel Alvim Araújo / Agnews

Publicado 30/10/2024 08:17

Rio - Discretos em relação a vida pessoal, Helena Ranaldi e o marido, o ator e diretor, Daniel Alvim, fizeram uma rara aparição juntos na estreia da peça "Por Trás das Flores", estrelada pela atriz, no Teatro Multiplan, localizado em um shopping em São Paulo, na noite desta terça-feira (29). Juntos desde 2015, o casal trocou carinhos e beijinhos no local, além de posar para fotos juntos.

Com direção de Marcelo Lazzaratto, "Por Trás das Flores" conta a história de uma mãe (Martha Meola) que tenta convencer a filha (Helena Ranaldi), que mora no Norte do Líbano, a voltar para o Brasil. O diálogo faz aflorar as subjetividades dessas duas mulheres e ressalta aspectos psicológicos, sociais e míticos delas.