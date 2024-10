Ludmilla mostra andamento da obra de nova mansão no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 20:06

Rio - Nesta quarta-feira (30), Ludmilla mostrou detalhes do andamento da obra no novo imóvel que irá morar com a mulher, Brunna Gonçalves. Através do Stoires no Instagram, a cantora contou que a casa é grande, o que a impede de visitá-la por inteira, e é no mesmo condomínio onde ela já mora, no Rio de Janeiro.