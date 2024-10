Cesar Tralli encontrou Serginho Groisman nos corredores da emissora - Reprodução de Vídeo/Instagram

Cesar Tralli encontrou Serginho Groisman nos corredores da emissoraReprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 30/10/2024 18:55

Rio - Cesar Tralli usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um encontro casual com Serginho Groisman, nesta quarta-feira (30). O jornalista encontrou o apresentador do "Altas Horas" nos corredores da TV Globo.

fotogaleria "Sabe quando um corredor da firma te diz muita coisa? A alegria deste encontro diz tudo. É sempre muito bom te ver Serginho. Respirar da sua sabedoria, humildade e empatia. Te amo, meu amigo", escreveu na legenda.

No vídeo, os dois contratados da emissora trocaram elogios. "Aqui na firma tem dessas coisas, a alegria de você andar pelos corredores na hora de ir para a redação e encontra um amigo. Ah que alegria", disse Tralli. "O mestre dos debates, o homem onipresente", afirmou Serginho. "Como você tá? Que alegria te ver. Você que eu te amo, né? Eu te amo", devolveu o marido de Ticiane Pinheiro.