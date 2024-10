Virginia Fonseca e Antonia Fontenelle - reprodução Instagram

Virginia Fonseca e Antonia Fontenellereprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 16:49

Rio - Antonia Fontenelle, conhecida por suas opiniões contundentes, expressou insatisfação com a postura da influenciadora Virginia Fonseca. Fontenelle abordou o estilo de vida luxuoso de Virginia e questionou o impacto social da ostentação em tempos de dificuldades econômicas no Brasil.



fotogaleria

“Tem sangue nisso aí”, diz Fontenelle sobre valores e práticas no mundo digital, ao comentar sobre os gastos elevados de Virginia, como a compra de uma bolsa de luxo avaliada em cerca de R$ 500 mil, Fontenelle não escondeu sua indignação. Para ela, o comportamento gera desconexão com a realidade de muitos brasileiros que enfrentam desafios diários para sobreviver. "Num país assolado pela miséria do jeito que estamos… Isso me abala profundamente", declarou.



No podcast GringaCast, de Renato Ray, em conversa gravada em Las Vegas, Fontenelle também criticou a rotina de influenciadores que seguem agendas publicitárias mesmo em momentos pessoais delicados. "Sai da sala de cirurgia, vai pro quarto e ela já tava fazendo jogos online. Por que tem que cumprir uma agenda?" questionou, mencionando que a dedicação de Virginia às redes sociais vai além do que considera saudável ou ético.



Durante a entrevista, Fontenelle fez uma comparação com o marketing das Kardashians, que costumam exibir uma imagem de riqueza e ostentação. Para ela, o sucesso financeiro e midiático de Virginia Fonseca parece inflado e provoca um efeito negativo, especialmente em um país com desigualdades tão marcantes.



"Mostrar contratos": o apelo por transparência

Fontenelle ainda mencionou a necessidade de transparência entre influenciadores digitais, defendendo que contratos sejam apresentados a órgãos reguladores. Em sua fala, ela destacou Felipe Neto como exemplo e enfatizou a responsabilidade social dessas personalidades: “Felipe Neto precisa mostrar seus contratos pro Ministério Público, pra Justiça… Porque depois que o bicho pegou, ele veio falar que se arrependia,” pontuou.



A youtuber revelou ter recusado uma oferta de R$ 300 mil para realizar uma ação publicitária, que julgou imprópria. “Você acha normal oferecerem isso pra um story? Eu tenho certeza que é sujo, tem sangue nisso aí,” disse, alertando para os impactos que vê como prejudiciais de algumas práticas de marketing digital.