Jackeline Petkovic relembrou climão com Eliana Reprodução de Vídeo/Youtube

Publicado 30/10/2024 15:38 | Atualizado 30/10/2024 15:49

Rio - Jackeline Petkovic relembrou um climão quando foi chamada para gravar o "Bom Dia & Cia com Eliana" em 1998. A apresentadora contou no podcast "Papagaio Falante" que, na época, o SBT a convidou para dividir o comando da atração. Na ocasião, Eliana estaria conversando com outras emissoras. No mesmo ano, ela foi contratada pela Record.

"Era para gente apresentar juntas. Eles mandaram o roteiro para mim, eu decorei, a Eliana chegou... E aí entrou o diretor e disse que eu tinha meia hora para decorar as falas da Eliana. De cinco programas, roteiros, eu tive que decorar a minha fala e a dela", disse. Jackeline contou que a equipe da apresentadora ficou incomodada com a decisão.

"Quando eu entrei no estúdio para gravar, foi uma cena muito chocante. Eu era uma menina. A produção e toda a equipe técnica foram saindo um a um, como uma revolta", recordou. "Foi por isso que Eliana quebrou o camarim todo?", perguntou Renato Rabelo, que apresenta o podcast ao lado de Sérgio Mallandro. "Ele está por dentro, está sabendo de tudo", respondeu Jackeline.

A apresentadora também revelou que não é próxima de Eliana. "Nunca tive contato. A gente se encontrou algumas vezes em Alphaville, porque a gente morava no mesmo lugar, mas era muito superficial sempre: 'oi, tudo bem, como vai'", concluiu.