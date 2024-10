Ana Maria e Gil do Vigor - Reprodução Instagram

Ana Maria e Gil do VigorReprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 13:51

Rio – No Havaí para gravar reportagens especiais em homenagem aos 25 anos do "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga, de 75 anos, mostrou o encontro com Gil do Vigor na região em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (30). Na postagem, a apresentadora ainda se declarou para o amigo.

"Olha, vocês não fazem ideia do que esse moço é capaz. Esse amor é de verdade. Foi apenas um dia, mas amei colocar o papo em dia e ter você pertinho, Gil. Bom retorno, lindo", escreveu Ana. Gil retribuiu o carinho: "Eu te amo muito".



Os intrnautas elogiaram o afeto dos dois: "O carinho deles dois chega a emocionar", disse um. "Amo e admiro muito os dois! Seu programa torna mais leve nosso dia, Ana! Deus abençoe sua viagem", declarou outro. "Muito lindo esse amor", afirmou mais um fã.