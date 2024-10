Xamã celebra 35 anos - reprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 20:31 | Atualizado 30/10/2024 20:36

Rio - O cantor e ator Xamã celebrou nesta quarta-feira (30), seus 35 anos com uma reflexão sobre as conquistas acumuladas em sua trajetória. Em uma foto publicada no Instagram, ele aparece relaxando na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro, com vista para a cidade. "Tudo deu certo até aqui, graças a Deus", escreveu o artista, mostrando gratidão por seu caminho até o momento.