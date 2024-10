Regina Casé celebra 25 anos de casada com Estevão Ciavatta - Reprodução / Instagram

Regina Casé celebra 25 anos de casada com Estevão Ciavatta Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 19:40 | Atualizado 30/10/2024 19:41

Rio - Nesta terça-feira (30), Regina Casé está completando 25 anos de casada com Estevão Ciavatta. Nas redes sociais, a atriz resgatou fotos do casamento e publicou uma homenagem ao maridão, declarando todo o seu amor.

"Bodas de prata! Hoje 25 anos de Yayá e Yoyô! Quanta emoção cabe nesse carrossel? Quantas memórias lindas nessas imagens todas. Quando me apaixonei por esse menino logo vislumbrei o homem com quem eu ia subir as montanhas mais altas, descer aos vales mais profundos, atravessar os rios mais turbulentos e os mais tormentosos mares. Nosso amor é tão forte e tão bonito, que sempre venceu todos os prognósticos, profecias, estatísticas, possibilidades, probabilidades, preconceitos. Te amo na dor e na delícia!", escreveu.Ainda na publicação, ela compartilhou passagens da bíblia. "Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor"."O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Coríntios 13".Por fim, Regina pediu o marido em casamento. "E estamos aqui 25 anos depois desse dia, juntos, lutando o 'Bom Combate'! Te amo na dor e na delícia! Te amo forte! Amo nosso amor! Estevão Ciavatta quer casar comigo?".