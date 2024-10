Kelly Key e Suzanna - Reprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 17:08 | Atualizado 30/10/2024 17:09

Rio – Kelly Key celebrou o aniversário da filha, Suzanna Freitas, que está completando 24 anos, nesta quarta-feira (30). A cantora fez uma declaração a primogênita, no Instagram, com uma série de fotos, relembrando momentos de quando era um bebê.

"Hoje é o dia de alguém muito especial para mim, minha bonequinha Su! Parece que foi ontem que você chegou, mudando minha vida de tantas maneiras e me mostrando o que é o amor verdadeiro e incondicional que guia nossas escolhas diárias. Você me ensinou a ser forte, me fez crescer, e me surpreende a cada dia com a mulher incrível que você está se tornando", declarou.



"Ser sua mãe é um dos maiores presentes que a vida me deu, e eu me orgulho tanto de você e do caminho que você está trilhando. Que esse novo ano te traga muita luz, amor e realizações, e que você siga sempre com esse brilho e essa força que fazem de você única. Te amo mais do que as palavras podem dizer! Feliz aniversário, meu amor", finalizou a cantora.



Suzanna é fruto do antigo relacionamento de Kelly com o cantor Latino.