Cantora resgatou vídeo na porta da Igreja onde o casamento foi celebrado Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2024 16:16

Rio - Nesta terça-feira (29), Preta Gil usou os Stories para divulgar um vídeo em homenagem aos 20 anos do casamento de Angélica e Luciano Huck. A cantora, que foi madrinha da união dos apresentadores, compartilhou um registro em que aparece na frente da Igreja onde a cerimônia aconteceu em 2004.

"Hoje, meus compadres fazem vinte anos de casados. Eu fui madrinha desse casamento e tenho muito orgulho disso. Achei aqui, no Baú da Preta, um vídeo na porta do casamento, quando dei uma entrevista. Lu e Gely, o amor de vocês me inspira. Tenho certeza que é pra sempre e eu vou estar pra sempre com vocês", desejou Preta.