Yasmin BrunetReprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 14:34

Rio – Yasmin Brunet, de 36 anos, rebateu as críticas feitas por internautas sobre sua aparência, nesta quarta-feira (30). A modelo publicou uma foto do rosto, no Instagram, e recebeu comentários ofensivos sobre ter emagrecido.

"Acho que ela emagreceu muito o rosto", comentou um seguidor. A influenciadora não hesitou em responder: "Sim, quando o corpo emagrece, geralmente o rosto acompanha", declarou. Outro internauta perguntou: "Meu Deus, o que aconteceu com seu rosto?". Yasmin replicou: "Não sei, me diz você".