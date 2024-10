Angélica e Luciano Huck - Victor Chapetta / Agnews

Angélica e Luciano HuckVictor Chapetta / Agnews

Publicado 30/10/2024 13:26

Rio- Luciano Huck e Angélica completam 20 anos de casados nesta quarta-feira (30) e o apresentador do "Domingão" abriu o baú de memórias do casal e compartilhou alguns momentos com seus seguidores do Instagram.

fotogaleria

"Aqui estamos, 7.305 dias juntos, 20 voltas em torno do Sol de mãos dadas – as melhores duas décadas da minha vida. Hoje, 30 de outubro, eu e @angelicaksy celebramos nossos 20 anos de casados. Como sempre digo, a vida é uma construção de memórias. Mergulhei no meu “rolo de câmera” e compilei momentos a dois, relembrando tudo o que construímos juntos até aqui e renovando minha gratidão pelo destino ter cruzado nossos caminhos. Que venham mais 20 anos, porque só melhora", escreveu ele na legenda.

Angélica correspondeu o carinho e se declarou para o marido: "Ahhhh te amo aqui e além…, com toda minha alma e coração vamos juntos pro próximos …. Pra sempre", disse.

"Dinda ama", reagiu Preta Gil. Ivete Sangalo também comentou na postagem: "Que lindo!!! Vocês merecem todo esse amor, essa família linda! Vida longa a esse amor Deus no comando de rudi".

No vídeo compartilhado, Huck narra que estava chegando ao aniversário dela de 27 anos cercado de famosos, incluindo Caetano Veloso, Carolina Dieckmann e Deborah Secco.

"Babando sem parar por ela. Eu já sabia muito bem o que queria, já ela precisou de alguns aninhos de convencimento", revelou. O apresentador ainda contou que o primeiro beijo do casal aconteceu em Fernando de Noronha. "Confesso que sempre fui cara de pau com os assuntos do coração e eu tinha convidado ela para uma matéria numa ilha paradisíaca. Como quem não quer nada, só que não", brincou.

Os outros beijos demoraram três anos para acontecer. Juntos, Luciano e Angélica têm três filhos: Joaquim, Benício e Eva.