Famosos marcam presença em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna

Rio - Celebridades e nomes importantes do esporte prestigiaram o jantar de gala em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna. Realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (30), o evento foi promovido por Viviane Senna, irmã e presidente do Instituto que leva o nome do piloto, e Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

Entre os convidados famosos estavam Xuxa, Sacha Meneghel, Rafa Kalimann, Bianca Andrade, Isabelle Drummond, Alice Wegmann, Enzo Celulari, Gabriela Priolli e o marido Thiago Mansur, José Loreto, Ana Hickmann e Edu Guedes. O ator Gabriel Leone, que estrela a série "Senna", da Netflix, também prestigiou o evento.

Grande amigo de Senna, Galvão Bueno esteve no jantar de gala ao lado da mulher Desirée Soares. A homenagem reuniu os ex-pilotos Felipe Massa, Emerson Fittipaldi e Sebastian Vettel, além Viviane e Leonardo, irmãos de Ayrton Senna.

O Gala Dinner ainda contou com uma exposição de itens pessoais de Ayrton Senna. Registros do piloto brasileiro, macacões e o famoso capacete verde e amarelo estavam disponíveis para observação.

