Andressa Urach faz tatuagem de sardas no rostoReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2024 14:36

Rio - Após realizar uma bifurcação da língua, Andressa Urach fez mais uma transformação e gastou R$ 40 mil com uma tatuagem que dá o efeito de sardas no rosto, na terça-feira (29). “A ideia é ficar com cara de ninfetinha... A mamãe ficou bem novinha, adorei”, disse ela ao exibir o resultado inicial.

Urach, conhecida por suas mudanças estéticas polêmicas ao longo dos anos, comentou que sempre admirou sardas, por isso decidiu realizar o procedimento. “Sempre quis ter sardas, acho lindo e natural, e decidi que era o momento certo”, disse.

“Vou mostrar pra vocês todos os dias como é o processo de cicatrização, é doloridinho, mas é a dor da beleza né?”, completou. Nesta quarta-feira (30), ela postou fotos um dia após o procedimento.

A técnica hand poke é feita manualmente, sem o uso de máquinas, o que permite um controle maior sobre o resultado. "Usamos pigmentos específicos para criar sardas que parecem totalmente naturais, respeitando o tom de pele da Andressa”, explicou Carolyne Mercedes, especialista em maquiagem semipermanente.

Ao longo dos anos, a influenciadora passou por uma série de mudanças estéticas marcantes, como a bifurcação da língua, que recentemente gerou polêmica nas redes sociais.