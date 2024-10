Fabiana Justus - reprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 16:16

Rio - Sete meses depois de passar por um transplante de medula óssea, Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira (30), para mostrar aos seguidores as transformações em seu cabelo após o tratamento contra a leucemia.

fotogaleria

Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, Fabiana mostrou como o cabelo tem crescido com uma textura que ela descreveu como “cacheada", diferente da sua textura anterior. "Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando", comentou.Após raspar a cabeça devido ao tratamento, Fabiana percebe que os fios agora apresentam um visual diferente. "Acho que está vindo cacheado. Toda vez que eu malho, ele fica extremamente espetado”, completou, revelando também a surpresa positiva que sente com a nova fase do crescimento capilar.A influenciadora recebeu o diagnóstico de leucemia no início deste ano, enfrentando o tratamento com transparência nas redes sociais. Fabiana precisou raspar os cabelos, e o transplante de medula óssea representou um passo crucial em sua recuperação.A transformação no cabelo da empresária, agora com fios cacheados, comove seus seguidores, que acompanham a jornada de saúde e superação. Fabiana Justus segue dividindo cada etapa de seu tratamento com o público, demonstrando força e gratidão por cada progresso alcançado.