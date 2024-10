Paolla Oliveira no Pará - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 12:52

Rio - Paolla Oliveira celebrou ao receber o título de cidadã honorária do Pará, concedido pela Assembleia Legislativa do estado na terça-feira (29). A honraria, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 39/2024 e proposta pela deputada Lívia Duarte (PSOL), reconhece a contribuição da atriz, que é rainha de bateria da Grande Rio, escola que prestará homenagem ao Pará no Carnaval de 2025.

"A Alepa acaba de aprovar a atriz Paola Oliveira como Cidadã do Pará. A aprovação do Título Honorífico foi pelo Decreto Legislativo nº 39/2024, de autoria da deputada Lívia Duarte. Caroline Paola Oliveira da Silva é atriz e rainha de bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio que, em 2025, homenageia o Pará na Sapucaí com o tema: 'Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós'", diz o comunicado da Assembleia Legislativa do Pará."O Legislativo Paraense reconhece o trabalho desempenhado pela homenageada em prol da cultura e do povo paraense", completaram.Nas redes sociais, a atriz celebrou: "Que honra ganhar esse título carinhoso. Vocês são uma riqueza no nosso Brasil, e vão encantar aquela Avenida e o mundo".