Maiara e Maraisa negaram o fim da dupla - Reprodução/Globo

Maiara e Maraisa negaram o fim da dupla Reprodução/Globo

Publicado 27/10/2024 18:29

Rio - Atrações musicais do "Domingão com Huck", Maiara e Maraisa comentaram sobre os constantes boatos sobre o término da dupla. As irmãs gêmeas comentaram o assunto após Luciano Huck questionar se os rumores são verdadeiros.

fotogaleria "Até para nascer, não nasci sozinha, nasci com a minha irmã. Então, independente de qualquer coisa… a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. Independente de qualquer coisa, a gente não pode nunca virar as costas para um irmão e deixar de lado, independente das discussões. Ninguém é perfeito, não existe uma perfeição", disse Maraisa.

Maiara explicou que elas decidiram trabalhar em dupla. "Além de sermos irmãs, escolhemos estar juntas na profissão, na amizade, em todos os momentos", disse. "A dupla não está acabando, desde que começamos nunca teve essa hipótese de acabar. É tudo fake, não fiquem dando ouvido", negou Maraisa.