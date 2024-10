Cantora participou do ’Domingão com Huck’ - Reprodução/Globo

Publicado 27/10/2024 17:21

Rio - Preta Gil surpreendeu a plateia do "Domingão com Huck" ao participar da apresentação de Fabiana Karla no quadro "Batalha do Lip Sync". Com o apoio da cantora em sua performance, a apresentadora dublou a música "Sinais de Fogo". Ela enfrenta Milton Cunha na batalha deste domingo (26).

fotogaleria Luciano Huck contou que foi a apresentadora quem deu a ideia de convidar Preta Gil, que luta contra um câncer. No programa, a cantora falou sobre as sessões de quimioterapia que realiza.

"Como eu, milhares de pessoas estão passando por um tratamento oncológico. E a gente tem que continuar vivendo enquanto a gente se cura, a gente tem que dar valor à vida. E quando soube que Fabiana ia me homenagear no programa do meu melhor amigo, me arrumei toda. Sim, estou lutando e vou vencer," afirmou.