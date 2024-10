Lílian Taranto revela que desejou conhecer Renato Aragão por 17 anos: ’Sempre fui apaixonada’ - Reprodução de vídeo

Lílian Taranto revela que desejou conhecer Renato Aragão por 17 anos: ’Sempre fui apaixonada’Reprodução de vídeo

Publicado 27/10/2024 07:36

Rio - A mulher de Renato Aragão, Lílian Taranto esteve no "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (26), acompanhada do marido e relembrou como iniciou a história de amor dos dois. Durante uma conversa com o apresentador Serginho Groisman, ela revelou que desejou conhecer o comediante por quase 20 anos.



"Desde os seis anos sempre fui apaixonada pelo Renato e tentei a vida inteira encontrar com ele. E o mais importante, gente, não esqueçam de ter aquele pensamento positivo. Eu olhava pra televisão a vida inteira e falava: 'o dia que ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. [Passei] A vida inteira [mentalizando]!".