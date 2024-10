Celso Portiolli recordou bronca que levou de Silvio Santos - Rodrigo Belentani / SBT

Publicado 26/10/2024 21:33

Rio - Celso Portiolli esteve no "Programa Raul Gil" deste sábado (26) e se emocionou ao recordar um momento em que ajudou Yudi Tamashiro. Durante o quadro "Shadow Brasil Gospel", o apresentador contou que levou uma bronca de Silvio Santos após aconselhar a cantora Priscilla em sua renovação de contrato. Na época, ela e Yudi apresentavam o "Bom Dia e Cia".

fotogaleria "Tenho uma história rapidinho para contar. Uma vez, acho que na renovação de contrato da Priscilla, eu acabei dando um conselho para o pai dela, para fazer a renovação e tal, e o Silvio Santos me ligou dizendo que eu não poderia interferir e nem dá conselho sobre isso. Ele ficou muito bravo comigo. Me deu uma bronca por telefone, dizendo: 'Você não pode fazer isso! Assim você está jogando contra a empresa...eu vou proibir a Priscilla e o Yudi de entrarem no SBT'", recordou Celso.

Em seguida, o apresentador do "Domingão Legal" revelou que pediu que o dono do SBT mantivesse os empregos da dupla e o tirasse do ar. "Eles estavam começando e eu falei: 'Silvio, faz o seguinte, não tira os dois do ar, eles são pessoas simples e são humildes, eles não têm dinheiro ainda'. Faz o seguinte, me tira e deixa os dois no ar'. E eu fiquei fora do ar e eles continuaram fazendo o programa", disse.