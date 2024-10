Sandy anuncia programa no Multishow com músicas e entrevistas - Reprodução / Instagram

Sandy anuncia programa no Multishow com músicas e entrevistasReprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 12:56 | Atualizado 25/10/2024 12:57

Rio - Sandy anunciou nesta sexta-feira (25) que estreará em 2025 seu primeiro programa no Multishow, em formato de série musical com convidados especiais. A cantora confirmou a novidade em suas redes sociais, juntamente com o perfil oficial do canal.

fotogaleria

"Calma, gente… Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias", escreveu ela na legenda do post.



"Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades! Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", contou. "Calma, gente… Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias", escreveu ela na legenda do post."Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades! Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", contou.