Segredo de Mércia é revelado em ’Mania de você’ e divide opiniões - Reprodução de vídeo

Segredo de Mércia é revelado em ’Mania de você’ e divide opiniõesReprodução de vídeo

Publicado 25/10/2024 11:54

Rio - A chegada de Nahum (Ângelo Antônio) em "Mania de Você", na novela das 21h da TV Globo, provocou uma reviravolta na trama, nesta quinta-feira (24). O ex-marido de Mércia (Adriana Esteves) contou que além de Mavi, a ex-governanta teve outro filho, que ela acredita ter morrido em um acidente na piscina provocado pela amante de Molina (Rodrigo Lombardi), mas que está vivo. A revelação dividiu opiniões.

fotogaleria

Internautas especularam que o outro filho de Mércia seja Iberê (Jaffar Bambirra). No entanto, nas últimas semanas ele e Mavi protagonizaram alguns momentos que conquistaram os espectadores. Assim, parte do público começou a torcer para que os dois se tornassem um casal na trama. Mas com a possibilidade deles serem irmãos, os internautas viram o "sonho do shipper" acabar.O ex-BBB Gil do Vigor, que costuma utilizar as redes sociais para opinar sobre a novela, falou sobre. "Eu não acreditei nesta história e já estou com raiva, pois vão acabar com meu casal gay", escreveu o economista, em uma publicação no Instagram.