Apresentadora surgiu empolgada com retorno ao SBTReprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 24/10/2024 17:37

Rio - Após 26 anos, Ana Furtado retornou ao SBT para gravar uma participação em um quadro do "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel", na última quarta-feira (24). A mulher de Boninho compartilhou nas redes sociais os bastidores da atração, que também contou com a presença da cantora Luiza Possi.

fotogaleria "Terminei aqui minha participação no Jogo das Três Pistas, e gente, é difícil. Em casa é fácil, moleza, mas ali na hora, ao vivo, com plateia, oponente na sua frente, é difícil. Mas eu fiz uma bagunça, acho que a Patrícia nunca mais vai me convidar pra vir aqui no SBT", disse a apresentadora.

Nos Stories, ela ainda comentou a sensação de regressar a emissora. "Desde 1998 eu não voltava no SBT e adorei passar a tarde por aqui! Dia 3/11 vai ao ar minha participação no Jogo das Três Pistas e está muito divertido. Patrícia, desculpa a bagunça", escreveu.