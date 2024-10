Gilson é o fazendeiro da semana - Reprodução de vídeo / Record

Gilson é o fazendeiro da semanaReprodução de vídeo / Record

Publicado 24/10/2024 07:35

Rio - Gilson venceu a 'Prova do Fazendeiro' de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quarta-feira (23), e está fora da roça. O personal trainer levou a melhor contra Julia Simoura, Luana Targinno em uma disputa que envolvia agilidade.

fotogaleria

Na prova, os peões deviam completar a parede de escalada com as peças que faltavam, chegar até o topo e fincar a bandeira. Gilson foi mais rápido e conquistou a coroa caipira. Ao retornar à sede, ele foi recebido com animação por seus aliados. Todos pularam e gritaram.

Com isso, Julia Simoura, Luana Targinno e Fernando Presto disputam a preferência do público para seguirem no jogo. A eliminação de um dos peões acontece nesta quinta-feira (24).