L7nnon e Marcelo Falcão vão cantar juntos no 'Luau MTV' - Reprodução/Instagram

L7nnon e Marcelo Falcão vão cantar juntos no 'Luau MTV'Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 12:31 | Atualizado 23/10/2024 12:37

Rio- Um dos programas mais icônicos dos anos 2000, O Luau MTV está de volta com um especial de música que terá como atração um feat entre L7nnon e Marcelo Falcão. A atração será comandado por Bella Campos e contará com Pedro Scooby apresentando bastidores e a participação especial de Sarah Oliveira entrevistando os artistas musicais.

fotogaleria



O retorno do programa promete trazer o melhor de um encontro de gerações em um cenário paradisíaco. A nova edição será gravada em Preá, no Ceará, e tem estreia prevista ainda para este ano na MTV, Pluto TV e YouTube. O retorno do programa promete trazer o melhor de um encontro de gerações em um cenário paradisíaco. A nova edição será gravada em Preá, no Ceará, e tem estreia prevista ainda para este ano na MTV, Pluto TV e YouTube.

Charlie Brown Jr. e Cássia Eller já gravaram o Luau MTV

O Luau MTV fez muito sucesso nos anos 90 e 2000 e celebrava a chegada do verão. Por lá, passaram muitos artistas que se apresentaram a beira-mar, no melhor formato acústico com violão e percussão, criando uma atmosfera de celebração e conexão entre artistas e fãs.

A primeira edição foi ao ar em 1997 e ao longo dos anos recebeu artistas como: Ivete Sangalo (1998), Charlie Brown Jr. (1999), Cássia Eller (2002) e Nando Reis (2007). Realizada em 2012, a última edição contou com apresentação da banda Raimundos e foi comandada por Ellen Jabour.