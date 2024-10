Carol Castro revela que sofreu amnésia igual a personagem na novela ’Garota do Momento’ - Reprodução de vídeo

Publicado 22/10/2024 12:53

Rio - A atriz Carol Castro, que faz parte do elenco da próxima novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", revelou que uma vivência pessoal serviu como inspiração para interpretar a sua personagem. No folhetim de Alessandra Poggi, que estreia em 4 de novembro, Clarice perde a memória após sofrer um acidente. Em uma coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (22), a artista contou que assim como na ficção, teve amnésia há alguns anos.



"Eu sofri um acidente de bicicleta quando tinha 16 anos, onde eu tive uma forte pancada na cabeça e tive uma amnésia pós-traumática, uma amnésia temporária. Eu realmente senti o que é ver estrelas, ficar tudo branco. Tive um mecanismo de defesa de levantar repetindo meu nome todo, mas esqueci onde morava, esqueci como atravessei a rua", iniciou a atriz.

"A bicicleta ficou toda ferrada, a pessoa que foi responsável pelo acidente não parou para ajudar. Foi passar entre mim e outra bicicleta e levou o meu guidão... Eu estava em uma velocidade alta. Foi à noite, na Lagoa... Foi curioso, mas tenho isso na minha vida", relembrou. Além disso, Carol contou que assiste alguns filmes que abordam esse tema para se aprofundar no papel.

Na trama, Clarice deixa a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para participar de uma exposição de artes. Na capital fluminense, ela se apaixona por Juliano Alencar (Fabio Assunção). Após descobrir podres do amado, ela fica atordoada e acaba sendo atropelada. Depois do acidente, Clarice perde a memória, lembrando apenas que tinha uma filha. Juliano, então, deu outra menina para ela criar e a batizou com o mesmo nome da filha biológica de Clarice, Beatriz.

Assim, Beatriz ( Duda Santos ) cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe na infância. Quando a reencontra, descobre que Clarice não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia ( Maisa ).

"Transformara a Clarice em uma outra mulher praticamente. Mas o que acho interessante dela é que, apesar de ter perdido a memória, ela não perdeu a essência dela. Ela tem um senso de justiça muito forte, até porque o pai da Beatriz (Duda Santos) era um professor de matemática que foi morto por ser confundido com um bandido. Então é importante fazer essa crítica e também mostrar essa mulher que se viu viúva por uma injustiça, um ato de crueldade. E a Clarice tem esse senso [de justiça] com ela até o fim", analisou Carol.