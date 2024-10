Sacha Bali e Sidney Sampaio tiveram uma briga em ’A Fazenda’ - Reprodução/Internet

Sacha Bali e Sidney Sampaio tiveram uma briga em ’A Fazenda’Reprodução/Internet

Publicado 21/10/2024 19:02

Rio - O clima esquentou na sede de "A Fazenda 16" nesta segunda-feira (21). Sidney Sampaio tirou satisfações com Sacha Bali após o peão supostamente ter afirmado que o colega de confinamento teria problemas mentais. "Você é covarde, você não é homem, você é moleque. O seu teatrinho engana a sua plateia. Você não é médico. Se eu tiver problema mental, quem tem que dizer isso é um médico. Você deveria ter respeito, empatia", disse Sidney durante a briga.

fotogaleria O episódio fez com que internautas levantasse a tag "Sidney Merece Respeito" em apoio ao artista. "Sacha é um mal caráter, ele fala exatamente o que causa gatilho na outra pessoa e depois se faz de sonso", disse uma internauta. "Empatia deve ser usada o ano todo não só em setembro", afirmou outra. "Usar uma fragilidade que aconteceu em um momento da vida de uma pessoa para desestabilizá-la emocionalmente é crime", escreveu um terceiro, relembrando a queda da varanda de um hotel sofrida por Sidney em agosto de 2023.

A equipe de Gilson de Oliveira, colega de confinamento do ator, se manifestou sobre a suposta fala de Sacha. "Lamentável a afirmação de Sacha Bali no programa! Gilsão possui um irmão portador de retardo mental congênito, com atraso na maturidade psíquica e déficit de aprendizagem e analfabetismo. Já seu outro irmão, passa por tratamento para sequelas de infecção meningocócica na infância, com hidrocefalia e alterações na conformação da coluna vertebral com paraplegia", escreveu.

"Repudiamos qualquer comentário de cunho preconceituoso ou ofensivo. O mesmo aceitou o convite para entrar no reality, buscando mudar a vida de ambos, com um tratamento mais avançado e cuidados necessários. Após o discurso capacitista, Gilson ficou bem abalado com a situação e chorou. Isso é crime! Reforçando que a lei prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem discriminar uma pessoa com deficiência", finalizou a nota.