Yuri Bonotto levando a garrafinha de água para a área dos animais Reprodução PlayPlus

Publicado 20/10/2024 13:07 | Atualizado 20/10/2024 13:08

Rio – Os peões de "A Fazenda 16", da Record, foram punidos, neste domingo (20), após o participante Yuri Bonotto cometer uma infração. O influenciador digital foi penalizado ao levar uma garrafinha de água para a área dos animais, sendo proibido pelas regras do programa. Como consequência, todos os confinados estão sem gás na sede por 72 horas.



Visivelmente abalado, Yuri subiu para a a sede explicando o ocorrido e leu o comunicado do telão a todos os peões. "De acordo com a página seis do 'Manual do Fazendeiro', é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais (incluindo piquetes). Por descumprirem essa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão 72 horas sem gás".



A notícia desanimou os confinados e para aliviar o momento, Gilsão brincou: "Só falta ficar sem luz".