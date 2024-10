Virginia Fonseca - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 20/10/2024 10:50

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, falou sobre a vontade de participar do "Big Brother Brasil" durante o "Sabadou com Virginia", no SBT, neste sábado (19). A apresentadora comentou que queria viver a experiência de ficar confinada, sendo filmada 24 horas por dia e seguindo regras.

"Eu tenho vontade de ir. Eu tinha, hoje já não sei, porque tenho três filhos. Mas antes eu tinha vontade de ir, porque é uma experiência que você só vive lá. Onde você vai ficar numa casa te filmando, 24 horas, com regras e pessoas que você não conhece?", afirmou a mulher de Zé Felipe e mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Margareth, mãe de Virginia, brincou que a casa da filha é assim. "Quase que a sua casa é desse jeito. Só não tem câmeras nos banheiros. Ela costuma entrar no banheiro da gente e pega a gente de qualquer jeito". Virginia explicou: "Com regras que eu implanto. É, pode ser! Mas eu gostaria que alguém fizesse isso comigo".

Yasmin Brunet, uma das convidadas da atração, cogitou: "Ah, será? Imagina, aí tem botam com a sua família e falam: 'Você não gosta dela por causa disso'". Virginia disse que concordaria: "Eu falo: 'Aham'. Eu sou sincera. Não consigo. Minha cara já vai falar. Eu poderia ser cancelada também", opinou. A modelo e ex-BBB, então, aconselhou Virginia. "Você deveria ir".