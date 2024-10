Luana Piovani interpreta a vilã em ’Sangue Oculto’ - SIC / Divulgação

Luana Piovani interpreta a vilã em ’Sangue Oculto’SIC / Divulgação

Publicado 19/10/2024 11:58

Rio - A novela portuguesa "Sangue Oculto" estreia na TV Brasil nesta segunda-feira (21), às 20h. Com Luana Piovani no elenco, o folhetim exibido pela SIC, de Portugal, entre 2022 e 2023, substituirá a produção turca "Um Milagre". Na trama, a atriz brasileira interpreta a vilã Vanda Corte Real, uma médica.

Com 235 capítulos de 45 minutos, "Sangue Oculto" se passa no país europeu. O drama do folhetim tem início 30 anos antes dos fatos que acontecem no presente. Naquela época, Vanda descobriu que Teresa (Sofia Alves), a empregada que trabalha em sua casa, estava grávida de gêmeas do seu marido Olavo (António Pedro Cerdeira). A médica aproveita a ausência dele, que está em missão diplomática no exterior, para obrigar Teresa a guardar segredo sobre a gravidez.

Infértil, a médica pretende tirar vantagem da gestação da funcionária. No dia do parto, Vanda engana Teresa e a leva para uma sala de partos desativada do hospital onde trabalha. Com a ajuda de um colega, a médica droga a empregada. O plano da vilã é ficar com Benedita, uma das crianças que criará como sua, e vender a outra a um casal estrangeiro.

Contudo, Teresa acorda do parto e, pensando que a primeira filha morreu, consegue fugir do hospital antes que Vanda consiga roubar a outra bebê, Carolina. Consciente de que a patroa não a deixará em paz, Teresa decide fugir de Portugal.

Enquanto isso, Vanda apresenta a gêmea Benedita ao marido. Ela conta que o neném foi abandonado pela mãe e que quer adotar a criança. Olavo fica seduzido pela bebê, sem desconfiar que ela é realmente sua filha biológica. Trinta anos depois da gravidez, Teresa é obrigada a voltar para Portugal com a família. Ela traz junto a filha Carolina e a neta Anna. Depois de se cruzarem após um acidente de carro, as duas irmãs gêmeas vão perseguir a verdade sobre o seu passado.