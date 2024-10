Alessandra Negrini afirma que ficaria com Tata Werneck - Reprodução de vídeo

Publicado 18/10/2024 08:00

Rio - Alessandra Negrini, de 54 anos, foi a convidada do "Lady Night", do Multishow, comandado por Tata Werneck, de 41, desta quinta-feira (17). Durante a atração, ela participou do quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava a veracidade das respostas. Ela relembrou o relacionamento com o também ator Marcos Palmeira e afirmou que 'ficaria' com a apresentadora.



"Você ficaria comigo?", perguntou Tata. "Sim", disse Alessandra. Depois que o "Hector Bolígrafo" concordou que a atriz falou a verdade, a apresentadora reagiu. "Passei até mal. Que isso? Cadê a foto do Rafa [Vitti]? Para eu lembrar, voltar para minha família. Você falou isso por educação, não?". "Ela falou a verdade", confirmou o polígrafo.