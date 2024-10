Ana Maria Braga vai apresentar o ?Next Level Chef?, novo reality show da Globo - Globo / João Cotta

Publicado 17/10/2024 09:31

Rio - Ana Maria Braga será apresentadora de um novo reality show de culinária, que entrará para a grade da Globo em 2025, no horário nobre. O 'Next Level Chef' será produzido pelos Estúdios Globo e mostrará a competição gastronômica entre chefs de vários níveis profissionais.

"Sabe quem é que vai apresentar esse reality? Acorda, menina! Eu mesma, euzinha. Estou muiito feliz, agradecida a toda equipe da Globo, pela confiança, pela parceria. Estarei no horário nobre com vocês no ano que vem", comemorou a apresentadora, na noite desta quarta-feira (16) no Upfront, evento voltado para o mercado publicitário e anunciantes.

O programa é sucesso pelo mundo e chega ao Brasil para testar as habilidades e o controle emocional dos competidores, que precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs com vários desafios de níveis variados.

Antes de Ana Maria revelar que será a apresentadora, quem anunciou a novidade na programação em um vídeo exibido no evento foi o chef britânico Gordon Ramsay, que comanda versão americana do reality show.

"Acredite, é mais do que uma competição culinária! É um programa cheio de emoções e uma competição que vai relevar o novo Chef Superstar brasileiro. E adivinhem só? Em breve estarei com vocês. Inacreditável. Mas posso esperar para aproveitar com todos vocês em breve!", disse.