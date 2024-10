Parte do elenco do remake de Vale Tudo - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 17/10/2024 08:56

Rio - A divulgação de parte do elenco do remake de "Vale Tudo ", sucesso na história da teledramaturgia do Brasil, criada por Gilberto Braga com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, mobilizou fãs da novela, que assistiram a primeira versão, exibida na Globo em 1988. Desta vez, caberá a Manuela Dias fazer a adaptação da novela para 2025.

Na noite de quarta-feira (16), a emissora realizou um evento voltado para o mercado publicitário e divulgou mais nomes da novela, além dos que já estavam confirmados. Muita gente estranhou a escolha dos atores para os personagens: Deborah Bloch fará a vilã Odete Roitman, papel interpretado por Beatriz Segall, Taís Araújo será Raquel, personagem que fez sucesso com Regina Duarte e Bella Campos fará Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires.

"Não emocionou", disse um internauta ao ver um vídeo de Deborah Bloch anunciando no palco que fará a vilã.

"Amo muito a Débora (Bloch) , mas ela tá de vilã agora, reta final da novela, então está todo mundo cansado da imagem dela no momento. Pronto, falei tô leve, namastê . Mas ela sabe entregar, então...", disse um internauta no X, nesta quinta-feira (17).

"Amo a Débora Bloch! Acho uma atriz fenomenal! Brilhante! Mas não tem o time e nem o tom da Odete! Debora é muito suave! Odete tinha um humor ardiloso, já Débora é muito TV Pirata!", escreveu outra fã da novela. A atriz está no ar atualmente na novela das seis "No Rancho Fundo".

A escolha de Taís Araújo para viver Raquel dividiu opiniões: "Gostei do Renato Góis de Ivan em 'Vale Tudo'. Mas vai dar liga com a Taís Araújo? Eu sempre preferi a Marjorie Estiano para esse papel, seria algo diferente na carreira dela", disse um internauta.

"Empolgado para o remake de 'Vale Tudo'! Debora Bloch e Taís Araujo vão brilhar!", comentou outro.

Cauã Reymond fará o cafajeste César, interpretado por Carlos Alberto Ricelli na versão original e Paolla Oliveira viverá a icônica Heleninha Roitman , personagem que fez sucesso com Renata Sorrah.

"O show de canastrice que Bella Campos e Cauã vão dar mais o texto lacração de Manuela Dias acabando com esse remake antes de começar. Vou preferir rever a original pela sexta vez", escreveu mais um telespectador da trama.

"O problema no remake de Vale Tudo não é o elenco (a exceção é a Bela Campos), mas sim as possíveis mudanças que a autora quer fazer no texto, sendo que 'Vale Tudo' é o que é justamente pelo texto afiado, ousado e provocativo", opinou um fã da novela.

Humberto Carrão fará Afonso; Renato Góes será Ivan; Julio Andrade interpretará Rubinho; Belize Pombal assume o papel de Consuêlo; Karine Teles, de Aldeíde; Malu Galli viverá Celina, e Luis Salem caberá o papel de Eugênio.

"Vontade de pegar a Malu Galli o Alexandre Nero, a Paolla Oliveira e a Deborah Bloch pelo bracinho e tirar desse remake de 'Vale Tudo'", reagiu uma internauta no X.

"Vale Tudo" gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos), sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil.

O embate entre elas vai mobilizar todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão "Quem matou Odete Roitman?" promete novo frisson com a possibilidade de um desfecho diferente em 2025.

Confira abaixo mais reações sobre o elenco de "Vale Tudo"!

tem anos que não sou noveleira e até eu tô com ódio da autora que escolheram pra fazer o remake de “vale tudo”



e namoral viu

Bella Campos??????????????? — desprovida de emprego (@LauraExausta) October 17, 2024

Pensando aqui em como me proteger do remake de “Vale Tudo”, minha novela preferida da Globo. — Albert (@Legauche) October 17, 2024

vale tudo vai ser o maior tiro no pé que a globo ja deu ta... surreal... elenco nada a ver, só proposta ruim pra novela... que dor!!! — j (@hivezangada) October 17, 2024

O encontro de Odetes Roitman já estava escrito… #ValeTudo pic.twitter.com/QFpjqBWaPj — Will Romano (@WillRomano86) October 17, 2024

Do elenco de #valetudo eu nem comento. Taís Araújo foi o único acerto certeiro, mas a adaptação do elenco, que deveria ser em torno dela, foi péssima. Faz sentido pra vocês Odete, que em nenhum mundo possível não seria racista, odiar Alice Wegmann e proteger Bella Campos? — verborragia (@puraverborragia) October 17, 2024