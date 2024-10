Parte do elenco do remake de ’Vale Tudo’ - Divulgação

Parte do elenco do remake de ’Vale Tudo’Divulgação

Publicado 16/10/2024 22:47 | Atualizado 16/10/2024 23:00

Rio - A TV Globo oficializou os atores que integraram o elenco do remake de "Vale Tudo", trama de sucesso exibida originalmente em 1988. Prevista para estrear em 2025, como parte da celebração dos 60 anos da emissora, a nova versão do folhetim terá a autoria de Manuela Dias.

Parte do elenco foi apresentado durante o Upfront, evento da emissora realizado nesta quarta-feira (16). A atriz Débora Bloch interpretará a famosa vilã Odete Roitman. Outros nomes foram confirmados: Bella Campos, como Maria de Fátima; Humberto Carrão, como Afonso; Cauã Reymond, como César; Renato Góes, como Ivan; Julio Andrade, como Rubinho; Belize Pombal, como Consuêlo; Karine Teles, como Aldeíde; Malu Galli, como Celina, e Luis Salem, como Eugênio. Taís Araújo, que interpretará Raquel, fez sua participação em vídeo anunciando as novidades da dramaturgia da Globo para 2025.

"Vale Tudo" gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos), sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil. O embate entre elas vai mobilizar todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão "Quem matou Odete Roitman?" promete novo frisson com a possibilidade de um desfecho diferente em 2025.