Publicado 16/10/2024 22:00

Rio - Durante o Upfront, evento que apresentou as grandes apostas da Globo para 2025, realizado nesta quarta-feira, a TV Globo anunciou que a próxima temporada do "The Masked Singer Brasil" será uma grande homenagem aos 60 anos da emissora. A 5ª edição terá Tony Ramos, Belo, Tatá Werneck e Sabrina Sato em seu time de jurados. Após 4 anos, Ivete Sangalo deixou o comando da atração, Eliana ocupará o lugar da cantora.

"É uma alegria enorme para mim, comemorar 20 anos aos domingos com essa estreia no 'Masked', esse reality tão amado pelas famílias, neste ambiente musical no qual eu estive por tantos anos. E viver essa experiência com esse lado lúdico das novelas, tendo Tony Ramos ao meu lado, é uma emoção muito grande. Minha vontade é de estender o tapete vermelho toda vez que ele entrar em cena. E ainda estarei com as maravilhosas Sabrina Sato e Tatá Werneck, e com Belo. Por trás das máscaras, aguardem, porque vai ter muita gente bacana!", declarou Eliana.