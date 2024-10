Nicolas Prattes surpreende Tatá Werneck ao contar o que Rafa Vitti disse quando a conheceu - Reprodução de vídeo

Nicolas Prattes surpreende Tatá Werneck ao contar o que Rafa Vitti disse quando a conheceuReprodução de vídeo

Publicado 16/10/2024 07:50

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, foi o convidado do "Lady Night", do Multishow, comandado por Tata Werneck, de 41, desta terça-feira (15). Durante a atração, o ator contou o que o marido da apresentadora, Rafa Vitti, 28, disse quando a conheceu, surpreendendo-a.



"Quando vocês se conheceram, a gente estava fazendo novela juntos. Você sabe o que ele falou? Acho que eu nunca falei isso para você. Rafa [estava] no camarim, eu cheguei um dia, ele estava pensativo e eu perguntei: 'o que foi?' Eu não lembro quantos anos ele tinha", iniciou Nicolas, relembrando a época em que eles integraram o elenco do folhetim da TV Globo "Rock Story (2016-2017)".