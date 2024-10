Xuxa e Angélica fazem revelações em estreia de nova temporada de ’Lady Night’ - Reprodução de vídeo

Xuxa e Angélica fazem revelações em estreia de nova temporada de ’Lady Night’Reprodução de vídeo

Publicado 15/10/2024 08:07 | Atualizado 15/10/2024 08:49

Rio - Xuxa, de 61 anos, e Angélica, de 50, foram as primeiras convidadas da nova temporada do "Lady Night", do Multishow, comandado por Tata Werneck, que foi ao ar nesta segunda-feira (14). Na atração, elas fizeram uma série de revelações, incluindo se já fizeram 'estripulias' nos Estúdios Globo e se trabalhariam juntas, ao participarem do quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava a veracidade das respostas.



"Quem já pegou mais gente das duas?", perguntou Tata. "Angélica", disparou Xuxa rapidamente. A mulher do Luciano Huck tentou protestar mas acabou concordando: "Que isso? Sério? Eu vim aqui para ser humilhada. Mas não, ela não está errada, não. Acho que é por aí mesmo". O "Hector Bolígrafo" concordou que a "Rainha dos Baixinhos" falou a verdade.

Logo em seguida, a apresentadora do "Lady Night" continuou a dinâmica. "Angélica, já fez estripulias nos Estúdios Globo?" "Nunca fiz estripulias nos Estúdios Globo", afirmou a loira. "Eu não sei o que ela entende como 'estripulia', mas ela [Angélica] fez alguma coisa, sim. Ela mente", disse Hector. "Que isso? Não, gente! Ele está errado. Ele está errando". Xuxa, então, confessou: "Eu vou falar: 'eu fiz sexo'", revelou. Tata, então, explicou que não definiu o que era 'estripulia' e poderia ser 'qualquer coisa'. "Então eu fiz... mas tudo inocente", falou Angélica.Em outro momento, a comandante da atração indagou se as loiras já 'pegaram algum famoso que ninguém sabe'. "Não, nunca peguei um famoso que ninguém sabe", disse Angélica, de primeira. Mas depois de ser contrariada pelo detector de mentiras, ela mudou a resposta. "Será? Gente, agora você me botou um grilo. Ele está botando um monte de problema na cabeça. Eu já peguei um famoso que ninguém sabe? Ih, é. Tinha esquecido." "É que ele não era muito bom", disse Xuxa.Tata seguiu com as perguntas: "Vocês têm ciúmes de alguma ex dos atuais?" "Tenho. Estou sendo sincera, gente. Sinceridade", respondeu Angélica. Já Xuxa negou. "Eu, não. Até gosto. Quando eles me falam umas coisas, acho excitante, quero que fale mais. Pelo contrário, me dá tesão." O polígrafo, então, detectou que ela não falou a verdade. "Pode ser o sentimento de raiva? Pode? Ah, então é sentimento de raiva. Tem muita. Eu não tenho ciúme, mas sentimento de raiva eu tenho", ponderou a loira."Vocês acham que daria certo trabalhando juntas?", questionou Werneck. "Tenho certeza que eu iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse fazer: cinema, televisão, teatro. Tenho medo que estrague a nossa amizade, mas eu iria amar, porque gosto muito de ficar ao lado dela", afirmou Xuxa. Angélica, por sua vez, discordou que o trabalho poderia afetar a relação das duas. "Acho que a gente não ia estragar a amizade, porque temos essa coisa de falar as coisas mesmo, de sinceridade. Então, acho que ia ser o máximo." "Hector Bolígrafo" apontou que ambas falaram a verdade.Para encerrar o quadro, a apresentadora perguntou: "Vocês fariam um ménage comigo?" "Eu, Luciano e você? É que a gente não gosta de ménage. Não é você o problema", garantiu Angélica. Já Xuxa não descartou a possibilidade. "Eu já sou curiosa, tem muita coisa que eu não fiz [...] Já passei dos 60 anos, não fiz muita coisa. Se meu marido, o cara que eu estou há 12 anos, me convencer... Eu acho que eu faria [...] Com Tatá, com Teté, com Kiki... Eu iria", brincou Xuxa. Após a confirmação que a apresentadora não mentiu, Tatá comemorou: "Ela faria, estou muito feliz."