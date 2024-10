A Fazenda 16: Camila Moura conta que sofreu mais ataques que Buda e que ex fez R$ 1 milhão - Reprodução / Instagram

Rio - Camila Moura fez um desabafo, na cozinha da sede de "A Fazenda 16", da Record, neste domingo (13), ao relembrar os ataques que recebeu depois que o ex-marido, Lucas Buda, participou da 24ª edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo. O relato surgiu após Sacha Bali afirmar que tem medo de ser cancelado.

"Tenho 20 anos de carreira sem ter um escândalo sobre mim. Aqui tem 16 pessoas falando que sou machista, egocêntrico, manipulador", disse o ator.



Flora, que também fazia parte do bate-papo, rebateu. "Se você tivesse medo e pavor e quisesse preservar teus 20 anos de carreira, não teria entrado no segundo maior reality do Brasil. Se tivesse pânico de ser cancelado, você não iria estar aqui, não", disparou.



O ator, então, afirmou que Buda foi quem mais saiu cancelado do 'BBB 24', e a ex-professora de história retrucou. "Ele não foi cancelado", disse a peoa. "Ele ganhou dinheiro?", perguntou o ator.



"Isso é problema dele. Não é sobre dinheiro, Sacha [...] Olha só, o Buda está com a Mynd [empresa de gerenciamento de celebridades comandada por Preta Gil]. Quem tem que cuidar da imagem dele, dessas coisas é a empresa", falou Camila. Em seguida, ela lembrou que depois de sair do reality, Buda fechou trabalhos que somou o patrimônio de R$ 1 milhão.



Camila ainda contou que o 'hate' não vinha apenas de pessoas da internet. "A família dele me atacava o tempo todo, dizia que 'eu estava me aproveitando'. [...] Na época, no ápice, teve uma vizinha que estava no mesmo condomínio que eu, que foi na minha casa tocar a campainha pra dizer que ele não tinha me traído e que eu tinha que perdoar ele. Falou que ele era um bom moço!", relembrou.