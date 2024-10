Xuxa durante show do intervalo no Futebol da Esperança - Araujo / Agnews

Xuxa durante show do intervalo no Futebol da EsperançaAraujo / Agnews

Publicado 13/10/2024 17:55 | Atualizado 13/10/2024 17:56

Rio - Que show da Xuxa é esse? Neste domingo (13), Xuxa, de 61 anos, agitou a arena do Corinthians, em São Paulo, que foi palco de uma grande celebração de solidariedade durante o Futebol da Esperança, projeto social da TV Globo. A cantora fez uma participação especial no show do intervalo e encantou os fãs presentes no estádio.

Com um figurino deslumbrante, composto por um body prateado, botas de cano alto e adereços coloridos, Xuxa surgiu no centro do gramado em uma nave icônica, relembrando os tempos do seu programa infantil. Acompanhada de bailarinos e paquitas vestidas com trajes clássicos, a Rainha dos Baixinhos embalou o público com hits como "Doce Mel", "Lua de Cristal", "Ilariê" e "Tindolelê"."Sonho sempre vem para quem sonhar", falou Xuxa, arrancando aplausos da plateia.O Futebol da Esperança contou com a presença de diversas personalidades brasileiras, incluindo artistas da TV, cinema, música e atletas, todos unidos em prol do projeto social. Toda a renda arrecadada com a venda de ingressos do evento será revertida para aproximadamente 100 instituições apoiadas pelo Criança Esperança.