Cauã Reymond e Juan Paiva participam da Batalha do Lip SyncThais Magalhães / TV Globo

Publicado 12/10/2024 14:42

Rio - Mais um grande duelo vai acontecer no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo. Cauã Reymond, de 44 anos, e Juan Paiva, de 26, vão se enfrentar na "Batalha do Lip Sync", neste domingo (13). Os artistas farão duas grandes apresentações, com direito a caracterização especial, figurino e balé. A plateia ficará encarregada de decidir quem venceu a disputa.

Já Maya Massafera é a convidada do "Acredite em Quem Quiser", e se junta a Dona Deia, Livia Andrade, Ed Gama, Preto Zezé, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco na bomboniere. Eles tentarão descobrir quem são os 'loroteiros' e quem está falando a verdade e é o dono de uma história pra lá de curiosa. O programa, comandado por Luciano Huck, ainda contará com a semifinal do "Pequenos Gênios".