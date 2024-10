Deborah Secco e Fabiana Karla protagonizam beijão em 'Rensga Hits!' - Reprodução / X

Deborah Secco e Fabiana Karla protagonizam beijão em 'Rensga Hits!'Reprodução / X

Publicado 11/10/2024 18:58

Rio - Deborah Secco e Fabiana Karla brilharam na última leva de episódios da segunda temporada de "Rensga Hits!" do Globoplay, liberados nesta quinta-feira (10). As atrizes, que interpretam Marlene e Helena, respectivamente, surpreenderam o público ao se beijarem, trazendo um momento emocionante de romance.

O beijo marcou a reconciliação entre as duas empresárias do setor musical, que anteriormente tiveram um affair, mas ao longo dos anos desenvolveram uma relação marcada pela rivalidade e desentendimentos na indústria sertaneja. Além de Deborah Secco e Fabiana Karla, as atrizes Laura Simões e Maria Maud, que interpretam as personagens mais jovens, também se beijaram.Na web, telespectadores celebraram o momento nas redes sociais. "Dois anos esperando por isso, nem acredito que aconteceu", disse uma fã. "O amor sempre vence", escreveu uma telespectadora. "Torci tanto por esse casal", comentou outra. "Meu Marlena aconteceu! Eu tô chorando tanto! Deborah Secco e Fabiana Karla, vocês são minhas mães", brincou mais uma.