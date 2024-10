Adriane Galisteu - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 11/10/2024 09:14 | Atualizado 11/10/2024 10:20

Rio - Adriane Galisteu, de 51 anos, informou aos telespectadores que "excepcionalmente", neste domingo (13), vai apresentar o quadro "A Fazenda - Última Chance", no programa "Hora do Faro", da Record. O apresentador Rodrigo Faro vai se ausentar da atração devido ao pós-operatório da mulher, Vera Viel, diagnosticada com um tumor maligno na região da coxa.

"Excepcionalmente, neste domingo, terei um encontro com vocês no Hora do Faro, para comandar o bate-papo do Última Chance", disse a apresentadora no fim de "A Fazenda", na noite de quinta-feira (10). Procurada pelo DIA, a Record informou que "os outros quadros continuam normalmente".

Vera fará a cirurgia para a retirada do tumor nesta sexta-feira (11). "Depois seguiremos o tratamento com uma equipe médica incrível e abençoada", afirmou ela, em sua rede social. No sábado (12), a modelo fará aniversário. "Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso", disse.