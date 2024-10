Antonio Calloni relembra momento ao lado da avó com transtorno neurológico - Reprodução de vídeo

Publicado 11/10/2024 11:56 | Atualizado 11/10/2024 11:58

Rio - O ator Antonio Calloni, de 62 anos, relembrou um momento da infância ao lado da avó que tinha transtorno neurológico, durante a participação no programa "Sem Censura", da TV Brasil. No relato, ele emocionou a apresentadora Cissa Guimarães ao contar como lidava com a situação e revelou que até hoje a família não sabe qual era o diagnóstico da matriarca.



"Na época não tinha um diagnóstico muito preciso. Não sei se era esquizofrenia, que tipo de doença acometeu a minha avó. Até hoje a gente não sabe", iniciou o ator, na edição que foi ao ar nesta quarta-feira (9).

"Mas o fato é que ela começou a alucinar, né? Começou a ter alucinação. E eu era muito pequeno, tinha uns 10, 11 anos, não me lembro, e eu adorava, eu me divertia horrores. Então, um belo dia, estava dormindo e comecei a ouvir gritos: 'Ho perso il treno. Ho perso il treno' [perdi o trem, perdi o trem]. E eu já acordava rindo: 'Oba, hoje tem show da vovó'. Eu cheguei na porta do meu quarto e a vi na porta do quarto dela com uma trouxinha de roupas. Meus pais estavam assustadíssimos", contou.Em seguida, ele falou como lidou com a situação. "Falei para minha avó: 'Calma! Eu também ouvi o trem. E ele não parou para mim. Vamos esperar aqui na estação?'. Aí meus pais me olhavam: 'Meus Deus, ele enlouqueceu". '[Eu e a minha vó] Sentávamos na cama dela, ela com a trouxinha, eu do ladinho e falava: 'Vó, estou achando estranho que aqui na estação não tem nenhum escritório e ninguém para atender a gente. Vamos ver como estão os trilhos? Não tem trilho aqui, o que houve?'. Ela olhou e respondeu: 'Realmente não tem trilho'. E eu disse que aquele lugar estava parecendo com o quarto dela. E ela: 'É, é o meu quarto'. E eu falei: 'É, vamos dormir'", relembrou.Logo após, o ator recebeu aplausos da apresentadora e dos outros convidados. "Que coisa linda, sensível e delicada", disse Cissa Guimarães, com lágrimas nos olhos.