Iza exibe barrigão de grávida no Criança Esperança - Reprodução/Instagram

Iza exibe barrigão de grávida no Criança EsperançaReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 11:41 | Atualizado 10/10/2024 11:57

Rio - O "Criança Esperança", exibido na noite de quarta-feira (9) na Globo, garantiu momentos emocionantes, divertidos e - memes. Um dos auges foi quando Iza surgiu deslumbrante, com um vestido longo rosa, deixando o barrigão à mostra e se apresentou com "Fé". Ela está grávida de Nala, sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima e a demora para ter o bebê chamou a atenção e garantiu comentários divertidos no X.

fotogaleria

"Iza grávida de 100 meses", disse um seguidor. "Gente, vocês não entenderam, ela esperou esse momento, agora vai nascer!", escreveu outra internauta.

"Forninho da Nala tá enorme. Teremos uma Mini talismã bem grandona", reagiu uma fã. "A gravidez da IZA tá durando um ano e meio já, né? Nala não nasce", disse outro internauta.

"Depois da gravidez da Vih Tube, a da Iza segue sendo a mais longa", falou outra.

A 39ª edição do Criança Esperança reuniu diversas estrelas da música: Maiara e Maraisa cantaram uma sequência de Modão, João Gomes, Péricles, Marvilla, Pretinho da Serrinha, Salgadinho e Dodô Pixote se apresentaram com “Sorriso Negro”. Belo e Péricles cantaram juntos o sucesso "Derê", do grupo Soweto. J

João Gomes, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo emocionaram com a "Canção da América". Carlinhos Brown e Lucy Alves encantaram ao som de "Segue o Seco". Anitta surgiu e surpresa para fazer um alerta sobre as transformações climáticas e seus impactos na natureza e na nossa existência.

Xuxa canta 'Arco-Íris'

Em clima de anos 90, Xuxa fechou com chave de outro o programa ao som de "Arco-Íris" com o cantor Daniel e a banda Os Garotin.