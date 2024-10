Zé Love vibra após vencer prova do fazendeiro - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 10/10/2024 07:33

Rio - Zé Love venceu a prova do fazendeiro de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quarta-feira (9), e escapou da roça. Ele levou a melhor na disputa contra Zaac e Cauê. A dinâmica foi inspirada na brincadeira "esconde-esconde' e teve três rodadas.

Na prova, um dos competidores contava de olhos fechados, enquanto os outros precisavam se esconder dentro de caixas sortidas, que tinham uma pontuação. Ao longo da disputa, Zé Love acumulou 2.120 pontos e conquistou a coroa caipira da semana.

Já Zaac acumulou 1.950 e Cauê, conseguiu apenas 760. Com isso, os peões se juntaram a Sacha Bali e disputam a preferência do público na terceira roça do reality rural.