Zé Love, Sacha, Zaac e Cauê estão na roçaReprodução

Publicado 09/10/2024 07:38

Rio - A terceira roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite nesta terça-feira (8). Zé Love, Sacha, Zaac e Cauê estão na berlinda e vão disputar a preferência do público. Um dos participantes poderá se livrar da roça caso leve a melhor na prova do fazendeiro, nesta quarta (9). O ator, entretanto, não disputará a dinâmica, pois foi vetado por Cauê.



A roça foi formada da seguinte maneira: Camila ficou com o Poder Laranja e decidiu se imunizar do voto do fazendeiro. Ela deu o Poder Branco para Sacha e o ator contou que todos os votos que ele receberia teria peso 2. Fazendeira da semana, Julia Simoura mandou Zé Love direto para a berlinda.

Após receber 16 votos - e devido ao poder da chama branca totalizar 32- Sacha ocupou o segundo banco da roça. O ator puxou Zaac para a berlinda. Cauã sobrou na dinâmica do Resta Um e completou a roça. Ele, então, vetou Sasha da prova do fazendeiro.