João Vicente de Castro relembra discussão com Dado Dolabella na época de escolaReprodução de vídeo

Publicado 08/10/2024 08:30

Rio - João Vicente de Castro relembrou uma discussão que teve com Dado Dolabella, na época em que estudavam na mesma escola, durante o "Papo de Segunda", do GNT, desta segunda-feira (7). O ator comentou o fato de forma bem-humorada, divertindo os coapresentadores e as convidadas da atração, a também atriz Heloisa Périssé e a filha, Luisa Périssé.

"Eu estudava em uma escola onde estudava Dado Dolabella. Um belo dia, ele era mais velho do que eu, eu chutei a bola nele. E ele falou alguma coisa como: 'está maluco, rapaz?' eu falei: 'O que foi?', já me arrependendo. Ele foi andando para mim e disse: 'meu irmão, amanhã eu quero um boné, se não vou te estranhar, te arrepiar, te bater'", relembrou.

"Fui embora pra casa triste, mas tinha um monte de bonés. Eu lembro de escolher o pior boné, de um parque aquático no interior do Rio. Olha a tristeza desse dia seguinte. Eu com dois bonés e indo levar o outro", finalizou João, arrancando risadas das convidadas e de Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso, que também comandam a atração.